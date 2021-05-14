Мобильная связь появится в 2021 году в 103 малых населенных пунктах Кировской области

КИРОВ, 14 мая. /ТАСС/. Жители 103 малых населенных пунктов Кировской области в 2021 году получат доступ к мобильной связи, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"В 2021 году в 103 малых населенных пунктах Кировской области появится мобильная связь. Общее фактическое число жителей в населенных пунктах первого этапа "УЦН 2.0" составит порядка 20 000", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, проект реализуется в рамках государственной программы "Универсальные услуги связи" по организации мини-базовых станций в малых населенных пунктах Кировской области и прилегающих территориях. Жители получат мобильную связь в населенном пункте и в радиусе до 2,5 км от места установки базовой станции, а также доступ к мобильному интернету со скоростью, достаточной для использования информационных сервисов - портала госуслуг, онлайн-банкинга, социальных сетей, интернет-телевидения.

Как отметил в пятницу и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих, в настоящее время около 95% жителей Кировской области имеют доступ к голосовой мобильной связи, к мобильному интернету - 94%. Нет связи и мобильного интернета в 215 населенных пунктах. При этом с 1 октября доступ к интернету получат все социальные объекты области. Власти рассчитывают к 2030 году добиться подключения к широкополосной сети интернет 97% домохозяйств.