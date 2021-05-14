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Лавров передал Дому русского зарубежья реликвии генерала Баратова и вице-адмирала Кедрова

Глава МИД РФ выразил признательность директору Дома русского зарубежья Виктору Москвину за кропотливую работу по возвращению объектов русского культурного наследия на родину

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в пятницу в церемонии передачи Дому русского зарубежья имени Александра Солженицына исторических реликвий знаковых фигур русской иммиграции - генерала Николая Баратова (1865-1932) и вице-адмирала Михаила Кедрова (1878-1945), а также архивных материалов, связанных с историей соотечественников в Латвии.

"Коллекция, которая здесь представлена, - это и личные вещи, и фотографии, боевые ордена, дневники, письма. Она действительно впечатляет. Наши посольства, консульства за рубежом, наше министерство в целом будут продолжать делать все, чтобы помогать вам в вашей благородной деятельности. Мы очень ценим вклад всех наших соотечественников, которые с самого первого момента создания этого дома проявили неравнодушное отношение и самым активным образом способствуют тому, чтобы этот дом был притягательным для всех русских, где бы они ни жили", - сказал Лавров.

Министр выразил признательность директору Дома русского зарубежья Виктору Москвину за кропотливую работу по возвращению объектов русского культурного наследия на родину.

Москвин, в свою очередь, поблагодарил МИД РФ за своевременную помощь.

Новые экспонаты музея

Один из самых интересных экспонатов, переданных в дар музею, - шашка Баратова. Она хранилась у проживающей в США внучки генерала Марины Бобровской. Шашка отделана костью и была преподнесена Баратову в Первую мировую войну.

Другой яркий элемент будущей экспозиции - морской кортик со знаком ордена Святой Анны и надписью "За храбрость" адмирала Кедрова. Оружие наградное, из стали. Подарено музею жителем Женевы Александром Ромашем, чей отец был душеприказчиком пасынка Кедрова. Ромаш передал также музею различные награды адмирала и посвященную ему рукопись русского военачальника Николая Машукова, который служил у Кедрова и хорошо его знал.

Кроме того, президент Балтийского филиала международного общества пушкинистов, член правления Латвийского общества русской культуры, составитель и главный редактор альманаха "Рижский библиофил" Анатолий Ракитянский передал дому редкие издания из своего собрания и собрания писателя и библиографа Юрия Абызова - более 100 книг и журналов, газет, выходивших в различных городах, прежде всего в Риге. В их число входят публикации речей русского философа Ивана Ильина, труды русского философа Николая Бердяева, произведения писателя Александра Куприна и поэта Юрия Терапиано, иллюстрированный культурно-исторический очерк "Псково-Печерский монастырь", уцелевшие номера "Русской газеты" за 1940 год. Как рассказали в Доме русского зарубежья, ценность ряда изданий в том, что они печатались в Прибалтике в 1930-е годы, а потом оказались под запретом.

Все реликвии и архивные материалы были переданы при содействии МИД РФ.

Знаковые фигуры

Генерал Николай Баратов в 1916-1917 годах командовал русским экспедиционным корпусом в Персии. После Октябрьской революции эмигрировал во Францию, где позднее создал и возглавил Зарубежный союз русских инвалидов.

Вице-адмирал Михаил Кедров в годы русско-японской войны (1904-1905) участвовал в обороне Порт-Артура и Цусимском сражении. Во время гражданской войны занимался организацией эвакуации из Крыма тех, кто не желал оставаться под властью большевиков. Уехал во Францию, где создал и возглавил Военно-морской союз - одно их крупнейших объединений морской эмиграции.

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Лавров, Сергей ВикторовичСШАЛатвияРоссияФранцияСолженицын, Александр Исаевич
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