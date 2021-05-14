В музее-усадьбе "Поленово" под Тверью началась расчистка старинного оврага

ТАСС, 14 мая. Более 60 человек провели в пятницу в рамках нацпроекта "Экология" первую акцию по расчистке от мусора старинного оврага на территории музея-усадьбы "Поленово" в Тульской области. Овраг в течение 70 лет служил местом для свалки, рассказала ТАСС директор музея-заповедника "Поленово" Наталья Поленова.

"Сегодня прошла первая акция в рамках нацпроекта "Экология" по уборке мусора в Бёховском овраге - у села Бёхово. Овраг в длину около километра, мы начали его разбирать со стороны реки Оки и за день продвинулись на 100-150 метров, собрали 260 мешков мусора, в том числе нашли игрушки раннего советского времени, дореволюционные коньки, мотоциклетные шлемы военного времени, изразцы для печей XIX века, старинную посуду. В овраге скопился мусор, который сюда свозили 70 лет, и мы эту свалку начали разбирать", - сказала Поленова.

Она добавила, что в акции участвовали более 60 человек, в том числе экологи, студенты, сотрудники музея-усадьбы, чиновники. В перспективе из найденных на свалке предметов будет создана выставка в Центре семейной истории в Туле, а Бёховский овраг после расчистки укрепят и проложат по нему экологические тропы. Как объяснила Поленова, для этого разработан проект "Бёхово. Перезагрузка".

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник "Поленово" расположен в Заокском районе Тульской области. Музей основан 15 октября 1892 года академиком живописи, первым народным художником России Василием Поленовым (1844-1927), комплекс включает в себя 17 мемориальных зданий и усадебный парк, посаженный самим художником.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни".