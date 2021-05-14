Более 52 тыс. детей отдохнут летом в санаториях и лагерях Тверской области

ТАСС, 14 мая. Власти Тверской области подготовили для летней оздоровительной кампании, которая охватит более 52 тыс. детей, свыше 600 загородных и палаточных лагерей, баз труда и отдыха, санаториев. В прошлом году из-за пандемии коронавируса оздоровительные лагеря не работали, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Летом 2021 года в 42 муниципальных образованиях региона будут работать загородные оздоровительные учреждения, лагеря с дневным пребыванием, базы труда и отдыха и палаточные лагеря - всего более 600 организаций. Отдохнуть в лагерях и укрепить здоровье в санаториях смогут более 52 тыс. детей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Тверской области, в 2020 году из-за пандемии детские оздоровительные лагеря в регионе не работали. По ее данным, в 2021 году более 11 тыс. детей из малообеспеченных семей отдохнут в лагерях при поддержке области, еще свыше 3,1 тыс. детей смогут пройти лечение в санаториях.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, губернатор региона Игорь Руденя предложил привлекать специалистов к работе в загородных лагерях после вакцинации от коронавируса, все учреждения нужно обеспечить средствами индивидуальной защиты, оборудованием для профилактики распространения коронавируса. "В текущем году особое внимание необходимо уделить соблюдению санитарно-эпидемиологических требований во всех лагерях, действующих в регионе, постоянному мониторингу состояния здоровья детей и персонала. Поручаю министерству образования Тверской области, главам муниципальных образований вести постоянный мониторинг работы детских лагерей в течение всего летнего периода", - цитирует пресс-служба Руденю.