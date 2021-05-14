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В Северной Осетии для учителей установят доплаты за непрерывность стажа и выслугу лет

Врио главы республики Сергея Меняйло поручил муниципальным управлениям образования представить предложения по улучшению схемы оплаты труда учителей

ВЛАДИКАВКАЗ. 14 мая. /ТАСС/. Доплаты за непрерывность стажа и выслугу лет будут установлены в Северной Осетии по поручению врио главы республики Сергея Меняйло. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам рабочей поездки в Алагирский район.

"Необходимо установить для учителей доплаты за непрерывность стажа и выслугу лет. Дал поручение муниципальным управлениям образования детально изучить схемы оплаты труда учителей и представить свои предложения по ее улучшению", - сказал Меняйло.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки республики, доплаты начали отменять с 2007 года. В 2019 году отменили в связи с переходом на новую систему оплаты труда, при которой в два раза была увеличена базовая часть зарплаты учителей.

По итогам посещения школ района Меняйло также отметил, что в каждой школе республики необходимо оборудовать лингафонный кабинет. Кроме того, по его словам, школы нуждаются в дополнительном оборудовании, а также модернизации материально-технической базы.

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РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная Осетия
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