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В Минпросвещения назвали приоритетом воспитательную работу с подростками

Она необходима, чтобы избежать трагедий, подобных казанской, отметил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования ведомства Евгений Семченко

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Проведение воспитательной работы с подростками поможет избежать трагедий, подобных казанской. Для Минпросвещения это будет приоритетным направлением работы, заявил в пятницу директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства Евгений Семченко в рамках форума "Формула образования".

Семченко отметил, что современные технологии не стоят не месте и из-за этого возникает много предложений о запрете использования тех или иных ресурсов.

"Здесь принципиальным стратегическим направлениям для нас будет являться организация соответствующей воспитательной работы с подрастающим поколением, <…> только воспитательная работа с подрастающим поколением будет приносить соответствующий эффект, и такую работу наше министерство вместе с коллегами на региональном уровне и муниципальном, школьном проводит", - сообщил Семченко, добавив, что такая воспитательная работа необходима, чтобы избежать трагедий, подобных казанской.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 23 пострадали.

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