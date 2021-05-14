Калининградские власти выделят по 200 млн рублей в год на развитие БФУ им. Иммануила Канта

КАЛИНИНГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Власти Калининградской области заинтересованы в развитии Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта в Калининграде как одного из драйверов развития региона и будут выделять на эти цели по 200 млн рублей в год в течение пяти лет. Средства могут расходоваться в том числе на проектирование нового университетского кампуса, сообщил в пятницу губернатор области Антон Алиханов.

"БФУ им. Канта это флагман, ведущий вуз нашего региона и, действительно, драйвер развития и города [Калининграда], и всей Калининградской области. <...> Мы как региональные власти несомненно будем университету помогать. <...> Cо следующего года и в течение следующих пяти лет ежегодно мы будем выделять не менее чем по 200 млн рублей на поддержку университета", - сказал Алиханов.

Губернатор пояснил журналистам, что часть средств, выделяемых регионом, может быть направлена в том числе на проектирование нового университетского кампуса в Калининграде, который должен объединить его структуру на едином пространстве. "БФУ - это главный вуз региона, и, конечно, то, что он находится в разбросанных по городу локациях - 64 здания - это не совсем верно. Плюс обеспеченность отдельных институтов гуманитарного профиля, она ниже всяких разумных пределов и нормативов. Поэтому, конечно, этот кампус, он нужен, в том числе для того, чтобы повысить качество материально-технической обеспеченности тех ребят, которые учатся в университете сейчас. Я уж не говорю, что это новое качество для всего вуза - и для исследовательской инфраструктуры, ну и для проживания", - сказал он.

О кампусе

БФУ им. Канта представил концепцию университетского кампуса в пятницу на совещании, которое провел в вузе министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Местом его расположения станет закрепленный за Балтийским федеральным университетом земельный участок площадью 29 га в Калининграде. Сейчас на этой территории располагаются два учебно-административных корпуса, спортивные объекты и общежития университета. Строительство новых корпусов и общежитий приведет к концентрации большинства объектов университета в одной локации.

Проект первой очереди кампуса предполагает строительство до 2025 года биомедицинского корпуса на 2 900 студентов, высшей школы философии и социальных наук на 2 000 студентов, института высоких технологий (2 000 студентов), который объединит институт исследований искусственного интеллекта, высшую школу инженерии и технических сервисов, центр механотроники, представительства индустриальных партнеров университета, конференц-пространства, площади для проведения массовых мероприятий, общежития на 1 300 мест (19 тыс. кв. м) с коворкингами, фитнес-зоной, фудкортом, рекреационными зонами (leisure spaces). Кроме того, здесь будет располагаться коммерческая улица с кафе, магазинами, банками. Также проект предусматривает строительство общественной приемной, МФЦ, экскурсионного бюро, торгового центра, сервисных предприятий, офисов студентов, парковки на 800 мест. По предварительной оценке, стоимость проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию кампуса составит 8 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей планируется привлечь в рамках сотрудничества с частными партнерами, сообщили в БФУ.

Валерий Фальков обратил внимание на качество проработки концепции кампуса БФУ. "Сама идея прекрасно проработана и она очень сбалансирована с точки зрения сутевой, что должно располагаться [в кампусе], с точки зрения архитектурного облика. <...> Мы принципиально договорились, министерство поддерживает этот проект", - сказал он. По его словам, региону вместе с министерством предстоит пройти большой путь до его реализации, поскольку Калининград - не единственный регион страны, планирующий строительство университетского кампуса.