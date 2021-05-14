Правительство утвердило создание восьмого филиала МГУ им. Ломоносова

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительства РФ внесло изменения в устав МГУ им. Ломоносова, согласно которым число филиалов вуза увеличивается до восьми. Постановление кабмина опубликовано в пятницу на портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет: пункт 14 устава МГУ им. Ломоносова <...> добавить абзацем следующего содержания: "Филиал МГУ им. Ломоносова в городе Сарове. Сокращенное наименования филиала: филиал МГУ в г. Сарове", - говорится в документе.

Также МГУ имеет филиалы в Севастополе, Нур-Султане (Казахстан), Ташкенте (Узбекистан), Баку (Азербайджан), Душанбе (Таджикистан), Ереване (Армения), Копере (Словения).

В конце января ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что МГУ и Росатом откроют центр фундаментальной физики и математики под Саровом (Нижегородская область), а центральным объектом этого центра будет филиал МГУ. По его словам, новый филиал будет готовить магистров по фундаментальным направлениям физики и математики.