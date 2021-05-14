МЧС внедряет систему цифровой трансформации данных для прогнозирования ЧС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. МЧС РФ создает систему цифровой трансформации информации для прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Ничипорчук в ходе круглого стола в рамках международного салона "Комплексная безопасность - 2021".

"Мы теперь работаем не просто с информационными системами участников РСЧС [Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций], а с их данными <...> Возникла идея цифровой трансформации - мы создаем озеро данных, в которое загружаем сырую информацию, которая есть у всех участников, а потом с использованием систем искусственного интеллекта, принципа big data и других современных методик обрабатываем ее, получая ценные данные для МЧС России", - сказал он.

Ничипорчук отметил, что система уже работает и показывает результаты. В частности, половодье в этом году целиком просчитывалось, многие заторы льда были спрогнозированы, был осуществлен транзитный проход в тех местах, где прогнозы были тяжелые.

В ходе круглого стола представитель управления оперативного применения цифровых технологий МЧС Роман Песков рассказал о деталях процесса реализации цифровой трансформации и об отдельных ее компонентах. Он отметил, что введен в эксплуатацию атлас рисков, который станет новой технологической платформой для участников РСЧС. По словам Пескова, пока он выполняет функции оперативного информирования населения о ЧС. Кроме того, представитель управления сообщил, что специалистами ведомства разработано приложение "Термические точки" для глав муниципальных образований. Информация приходит им на смартфон.

Большим достижением цифровизации является скорость обмена данными. Через 30 минут после получения потоковые данные от спутников Роскосмоса уже превращаются в готовые продукты, которые можно загружать в сервисы. Часть обработки полностью автоматизирована, но самые сложные продукты еще требуют присутствия экспертов.