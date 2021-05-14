Приставы возбудили исполнительные производства в отношении "Радио Свобода"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Судебные приставы возбудили исполнительные производства о взыскании 5 млн рублей с ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом), которые были назначены судом в качестве штрафа за нарушение правил деятельности СМИ-иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве, комментируя действия приставов в офисе радиостанции.

"В отдел судебных приставов по ЦАО № 2 ГУ ФССП России по Москве поступили исполнительные документы о взыскании с юридического лица административных штрафов на общую сумму 5 млн рублей. Судебным приставом-исполнителем 13 мая 2021 года возбуждены исполнительные производства", - сообщили в управлении.

Ранее СМИ сообщили, что помещения редакции в Москве опечатаны судебными приставами.

Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, в отношении ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" составлено 466 протоколов об административном правонарушении. Из них 390 - за неисполнение требований закона о маркировке информации СМИ-иноагента и 76 - за повторное неисполнение требований. Суд рассмотрел 288 протоколов и вынес решения о наказании в виде штрафов в отношении юридического лица и его руководителя на общую сумму 79,2 млн рублей. На данный момент в законную силу вступило 99 судебных решений, общая сумма штрафов по которым составила 27 млн рублей.