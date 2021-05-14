В Кузбассе началось голосование за присвоение Кемерово звания "Город трудовой доблести"

КЕМЕРОВО, 14 мая. /ТАСС/. Онлайн-голосование в поддержку инициативы губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о присвоении Кемерово звания "Город трудовой доблести" началось в регионе. В первые сутки свои голоса отдали уже около 3 тыс. человек, сообщается в пятницу на официальном сайте областного правительства.

"Голосование проходит на цифровой платформе "Кузбасс Онлайн", созданной для вовлечения жителей региона в решение актуальных вопросов. Кемерово во время Великой Отечественной войны выполнил огромную задачу для фронта и для Победы, кемеровчане проявили трудовой героизм и самоотверженность. От того, сколько людей проголосуют, во многом будет зависеть окончательное решение", - подчеркнул Цивилев.

Ранее глава региона поручил областным властям собрать необходимые документы для ходатайства о присвоении городу звания и направить в правительство РФ. По данным областных властей, во время войны население Кемерова выросло со 148 тыс. до 200 тыс. человек, при этом на фронт ушли более 60 тыс. горожан, около 17 тыс. из них не вернулись. В военные годы в городе работали пять угольных шахт, где трудились преимущественно женщины. Уголь был необходим для металлургической промышленности. Кроме того, в Кемерово было создано 11 новых заводов на основе оборудования эвакуированных предприятий, в том числе пять оборонных. К 1944 году кемеровские заводы выпускали больше 65% всей оборонной продукции в стране.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Звание уже присвоено 20 городам: Екатеринбургу, Боровичам, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.