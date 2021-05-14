Власти Адыгеи отводят Совфеду большую роль в решении соцвопросов региона

МАЙКОП, 14 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи отводят Совету Федерации большую роль в решение социальных и инфраструктурных вопросов, стоящих перед регионом. Об этом сообщил в пятницу глава республики Мурат Кумпилов в рамках рабочей встречи с председателем комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председателем центрального совета объединения потребителей России Вячеславом Тимченко.

"Благодаря поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Палате регионов у нас системно решается множество насущных социальных и инфраструктурных вопросов, в этой работе активно участвуют и сенаторы от Адыгеи", - сказал Кумпилов. В этой связи он отметил, что в республике не раз проводились выездные совещания парламентских комитетов Совета Федерации, на которых обсуждались, в том числе инициативы региона, требовавшие содействия федерального центра.

Как пояснили в пресс-службе Кумпилова, встреча прошла в рамках проводимого в Адыгее расширенного совещания на тему совершенствования региональной системы защиты прав потребителей. "Уверен, что результаты проводимого совещания по совершенствованию региональной системы защиты прав потребителей также окажут позитивное влияние на качество жизни жителей республики", - подчеркнул Кумпилов.

В ходе встречи, как пояснили в пресс-службе, Тимченко отметил положительный опыт Адыгеи в содействии местным товаропроизводителям, а также защите и продвижении региональных брендов. "Данная политика сегодня актуальна при развитии внутреннего туризма, которому федеральный центр уделяет серьезное внимание", - сказали в пресс-службе.