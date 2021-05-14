Счета бюро "Радио Свобода" заблокировали после возбуждения исполнительных производств

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Банковские счета московского бюро ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) заблокированы после возбуждения в отношении него исполнительных производств о взыскании 5 млн рублей в качестве штрафа за нарушение правил деятельности СМИ-иноагента. Об этом в пятницу сообщается на сайте радиостанции.

"Представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве в пятницу, 14 мая, вручили в московском бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО "РСЕ/РС". Служба судебных приставов также направила ООО "РСЕ/РС" постановление о розыске банковских счетов организации и наложении на них ареста. Московские банковские счета ООО в настоящий момент заблокированы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что судебные приставы возбудили исполнительные производства о взыскании 5 млн рублей с ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", которые были назначены судом в качестве штрафа за нарушение правил деятельности СМИ-иноагента.

Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, в отношении ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" составлено 466 протоколов об административном правонарушении. Из них 390 - за неисполнение требований закона о маркировке информации СМИ-иноагента и 76 - за повторное неисполнение требований. Суд рассмотрел 288 протоколов и вынес решения о наказании в виде штрафов в отношении юридического лица и его руководителя на общую сумму 79,2 млн рублей. На данный момент в законную силу вступило 99 судебных решений, общая сумма штрафов по которым составила 27 млн рублей.