Плата за коммунальные услуги в Мурманской области может снизиться на 20%

МУРМАНСК, 14 мая. /ТАСС/. После газификации Мурманской области, возможность реализации которой просчитают уже к 15 июня, плата за коммунальные услуги в регионе снизится на 20%. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр информационной политики Мурманской области Александр Беляев со ссылкой на губернатора Андрея Чибиса.

"По нашим подсчетам, плата за коммунальные услуги снизится на 20%", - привел Беляев слова Чибиса, сказанные им после рабочего совещания с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым и заместителем министра промышленности и торговли РФ Алексеем Беспрозванных в Санкт-Петербурге, главной темой которого стали условия строительства газопровода в Мурманской области.

Ранее, 12 мая, вопрос газификации региона обсуждался губернатором Андреем Чибисом на трехсторонней встрече с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и полномочным представителем президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном. Инициатива строительства газопровода была поддержана со всех сторон.

В этом году вице-премьер РФ Александр Новак также прорабатывал вопрос строительства газопровода в Мурманской области по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина и признал его целесообразность, отметив, что "Мурманская область отнесена к перспективным регионам для развития автономной газификации СПГ".

Строительство газопровода позволит крупным предприятиям региона реализовать собственные проекты по переработке добываемого в Заполярье сырья и созданию газохимического производственного кластера, а жителям Мурманской области - экономить на коммунальных услугах.