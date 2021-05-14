{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Жалобы поступают из США, Великобритании, Германии, Польши и других стран

ТАСС, 14 мая.Сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих компании Facebook, произошел в пятницу в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы поступают из США, Великобритании, Германии, Польши и других государств. Отчетов из России не поступало.

Пользователи Facebook испытывают затруднения со входом в аккаунт, просмотром ленты новостей и загрузкой изображений. Жалобы насчет Instagram в основном касаются авторизации, просмотра новостной ленты и историй.

Теги
СШАГерманияВеликобританияПольша
Власти Адыгеи будут готовить подростков к службе в армии на базе центра "Авангард"
Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что создание лагеря даст дополнительные возможности для вовлечения детей и молодежи в систему военно-патриотического воспитания
Читать полностью