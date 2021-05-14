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Пандемия COVID-19

В Англии заявили, что индийский штамм коронавируса распространяется быстрее британского

Он обладает большей трансмиссивностью, сообщил главный санитарный врач страны Крис Уитти

ЛОНДОН, 14 мая. /ТАСС/. Индийский штамм коронавируса распространяется с большей скоростью, чем британская разновидность. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

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"Мы уверены, что индийский вариант обладает большей трансмиссивностью, чем кентский. Однако теперь нам необходимо понять, насколько быстрее он передается. Мы сможем получить эту информацию в ближайшие недели", - заявил он. Уитти выразил мнение, что "со временем индийский штамм обгонит кентский и станет доминирующим в Великобритании".

В свою очередь, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон отметил, что в связи с распространением индийского штамма власти сократят временной промежуток между двумя прививками с 12 недель до восьми для лиц старше 50 лет, чтобы "гарантировать безопасность наиболее уязвимым категориям граждан". При этом он заявил: "В настоящий момент нет свидетельств, которые говорили бы о том, что применяемые нами вакцины менее эффективны против данного штамма". Джонсон добавил, что сложившаяся ситуация не скажется на очередном этапе снятия коронавирусных ограничений в стране 17 мая, но может отстрочить полную отмену всех ограничительных мер, запланированную на конец июня.

В пятницу Служба общественного здравоохранения Англии сообщила о выявлении первых четырех летальных исходов в стране в результате заражения индийским вариантом коронавируса. Всего в Великобритании обнаружено более 1,3 тыс. случаев инфицирования индийским штаммом. За последнюю неделю их число выросло более чем в два раза.

После обнаружения в Великобритании первых случаев заражения индийским штаммом коронавируса власти королевства ужесточили правила въезда из Индии.

Теги
ИндияВеликобританияДжонсон, БорисПандемия COVID-19
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