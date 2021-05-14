В Англии заявили, что индийский штамм коронавируса распространяется быстрее британского

ЛОНДОН, 14 мая. /ТАСС/. Индийский штамм коронавируса распространяется с большей скоростью, чем британская разновидность. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

"Мы уверены, что индийский вариант обладает большей трансмиссивностью, чем кентский. Однако теперь нам необходимо понять, насколько быстрее он передается. Мы сможем получить эту информацию в ближайшие недели", - заявил он. Уитти выразил мнение, что "со временем индийский штамм обгонит кентский и станет доминирующим в Великобритании".

В свою очередь, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон отметил, что в связи с распространением индийского штамма власти сократят временной промежуток между двумя прививками с 12 недель до восьми для лиц старше 50 лет, чтобы "гарантировать безопасность наиболее уязвимым категориям граждан". При этом он заявил: "В настоящий момент нет свидетельств, которые говорили бы о том, что применяемые нами вакцины менее эффективны против данного штамма". Джонсон добавил, что сложившаяся ситуация не скажется на очередном этапе снятия коронавирусных ограничений в стране 17 мая, но может отстрочить полную отмену всех ограничительных мер, запланированную на конец июня.

В пятницу Служба общественного здравоохранения Англии сообщила о выявлении первых четырех летальных исходов в стране в результате заражения индийским вариантом коронавируса. Всего в Великобритании обнаружено более 1,3 тыс. случаев инфицирования индийским штаммом. За последнюю неделю их число выросло более чем в два раза.

После обнаружения в Великобритании первых случаев заражения индийским штаммом коронавируса власти королевства ужесточили правила въезда из Индии.