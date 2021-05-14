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Пандемия COVID-19

Штаб-квартира ООН пока не собирается отказываться от масочного режима

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что секретариат ООН руководствуется решениями штата Нью-Йорк, которые имеют приоритет в вопросе отмены коронавирусных ограничений

ООН, 14 мая. /ТАСС/. Масочный режим пока сохранится в штаб-квартире ООН, несмотря на заявление президента США Джо Байдена о его отмене для полностью вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Пока это правило еще не действует в штаб-квартире, хотя мы, конечно, рады услышать соответствующее заявление от Белого дома", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что секретариат ООН руководствуется прежде всего решениями штата Нью-Йорк, которые имеют приоритет в вопросе отмены коронавирусных ограничений. "Мы ждем, когда это произойдет. Однако сделанное заявление - это очень позитивный сигнал", - добавил он.

В четверг президент США Джо Байден объявил, что в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний полностью вакцинированные американцы могут находится без масок как на улице, так и внутри помещений.

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