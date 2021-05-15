Число разыскиваемых уклонистов от военной службы сократилось в 3,1 раза за 10 лет

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Число уклонистов от военной службы, находящихся в розыске, в России за 10 лет сократилось в 3,1 раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Благодаря грамотно организованной работе снизилось более чем в 3,4 раза общее количество лиц, находящихся в розыске по уголовным делам, в 3,1 раза - военнослужащих, разыскиваемых за уклонение от военной службы", - отметили в СК. За 10 лет становления военных следственных органов в системе Следственного комитета РФ завершено расследование более 10 тыс. уголовных дел о коррупции, по оконченным уголовным делам и материалам проверок доказанный ущерб, причиненный преступлениями, а также размер возмещенного ущерба увеличились более чем в два раза.

В СК сообщили, что в 2020 году по всем зарегистрированным преступлениям коррупционной направленности, предварительное следствие по которым осуществляли военные следователи, общий ущерб, причиненный государству, а также негосударственным организациям и гражданам, составил 15,6 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом он вырос на 34,5%.

15 мая военные следственные органы празднуют 154-ю годовщину со дня своего образования. В этот день более полутора веков назад император Александр II утвердил Военно-судебный устав и Военно-морской судебный устав, в которых впервые шла речь о военных и военно-морских следователях. "Можно с полной уверенностью сказать, что нынешнее поколение военных следователей в своей повседневной деятельности по-прежнему руководствуется правилами, заложенными Военно-судебным уставом 1867 года, 432 статья которого гласит: "При производстве следствия военный следователь обязан с полным беспристрастием приводить в известность как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его оправдывающие", - привели в пресс-службе СК слова и. о. руководителя Главного военного следственного управления СК Сергея Федотова.