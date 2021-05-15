Власти США напомнили, что ношение масок по-прежнему обязательно в транспорте

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) и Управление транспортной безопасности США выступили с разъяснением, что ношение масок на объектах транспорта по-прежнему обязательно, несмотря на наличие прививок от коронавируса у пассажиров. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении данных ведомств.

"Федеральные центры, Управление транспортной безопасности и Министерство транспорта США напоминают, что во время поездок по-прежнему требуется носить маски в салонах самолетов, автобусов, поездов и других видов транспорта, следующих по территории США или направляющихся в (из) США. Также требуется ношение масок на транспортных узлах, например в аэропортах и на станциях, - отмечается в тексте. - <...> Прошедшие вакцинацию люди могут возобновить поездки".

ЦКПЗ объявили в четверг, что полностью вакцинированные граждане могут больше не пользоваться масками. При этом президент США Джо Байден заявил, что власти не станут наказывать за отказ носить данные индивидуальные средства защиты тех, кто не сделал прививку от коронавируса.