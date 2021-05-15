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Спасателей МЧС направили из Хабаровска в Якутию из-за угрозы паводков во время ледохода

Более 30 человек вылетели в районы республики, где складывается наиболее тяжелая паводковая обстановка. Ледоход в регионе продолжается на реках Лена, Вилюй, Оленек, Яна, Амга и Алдан

ТАСС, 15 мая. Аэромобильная группировка Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вылетела в Республику Саха (Якутия) из Хабаровска для обеспечения защиты населенных пунктов в период угрозы паводков. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"Дополнительные силы направлены в Якутию для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и мониторинга гидрологической обстановки. Сегодня вылетел самолет Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на его борту более 30 спасателей с необходимым снаряжением и оборудованием, лодками и гидрокостюмами", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС отправились в районы Якутии, где складывается наиболее сложная паводковая обстановка в связи со вскрытием северных рек ото льда. "В Якутии сейчас продолжается ледоход различной интенсивности на реках Лена, Вилюй, Оленек, Яна, Амга, Алдан", - пояснили в пресс-службе.

Задачи спасателей - участие в предупредительных мероприятиях, мониторинг уровня воды для оперативного реагирования и помощи местным жителям. Группировка спасателей будет находиться на территории Якутии до полной стабилизации гидрологической обстановки.

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РоссияЯкутияХабаровский край
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