Липецкий губернатор попросит СФ рассмотреть вопрос об ответственности Королева после ДТП

ТАСС, 15 мая. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратится в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора от региона Олега Королева к ответственности после ДТП с его участием. Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королева к ответственности. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в Совет Федерации", - написал он.

По его словам, правила дорожного движения, как и законы, "едины для всех жителей Российской Федерации, их соблюдение - обязанность каждого гражданина, вне зависимости от занимаемой должности".

Он добавил, что материалы полиции о фактах нарушений правил сенатором Королевым направлены в прокуратуру области, также в известность поставлена и Генпрокуратура России.

Как сообщал ТАСС, полиция проводит проверку по факту ДТП с участием сенатора Королева. Как уточняла ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области Марина Коробова, 13 мая в 19:30 мск в полицию Липецка поступило сообщение о том, что автомобиль Lexus якобы грубо нарушает правила дорожного движения, после чего сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя. Ранее источник ТАСС сообщал, что за рулем Lexus находился сенатор и экс-губернатор области Олег Королев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, в отношении Королева был составлен административный протокол.

Олег Королев назначен членом Совета Федерации РФ от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года. В пятницу "Единая Россия" приостановила членство в своих рядах Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.