Военные установят наплавной мост на месте аварийной переправы в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая. /ТАСС/. Военнослужащие инженерной бригады, дислоцированной в Ростовской области, установят наплавной мост через реку Северский Донец в Белокалитвинском районе на месте аварийной понтонной переправы. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Подразделения инженерной бригады ЮВО обеспечат безопасное транспортное и пешеходное сообщение на территории Белокалитвинского района в Краснодонецком сельском поселении Ростовской области. На месте вышедшей из строя в связи с критическим уровнем износа понтонной переправы через реку Северский Донец понтонеры инженерного соединения ЮВО установят наплавной мост", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работы по наведению наплавного моста будут завершены к 17 мая. Понтонная переправа позволит связать с административным центром района 8 населенных пунктов, в которых проживает более 11 тыс. человек.

Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию ЮВО обращалась глава администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова.