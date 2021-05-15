На Ставрополье проведут работу по поиску неучтенных воинских захоронений

СТАВРОПОЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Поисковики Ставрополья проведут экспедиции по поиску ранее неизвестных мест захоронений советских воинов Великой Отечественной войны. Примерные места погребения активистам удалось обнаружить в архивах, сообщил в субботу ТАСС председатель совета регионального отделения "Поискового движения России" Григорий Касмынин.

"В архивах мы уже нашли информацию по трем бойцам. По железной дороге ходил санитарный поезд с ранеными, по маршруту Армавир - Кавказские Минеральные Воды. Кто из тяжелораненых умирал, хоронили иногда по пути следования, недалеко от железной дороги. Провели работу в архивах, теперь будем выезжать на место и искать места, где их захоронили", - сказал он.

У поисковиков также есть информация о возможном захоронении одного офицера и одного солдата в окрестностях города Невинномысска. "Мы знаем, что эти бойцы погибли на территории Ставропольского края, нашли их с помощью архивов, но они не увековечены. <…> Как общественная организация, выполняющая важную работу, мы должны донести до родственников информацию о судьбе солдата, вернуть его домой, чтобы он не был без вести пропавшим", - пояснил Касмынин.

По его словам, работа по поиску считавшихся без вести пропавшими воинов будет продолжена. Цель - установить судьбу солдата и сообщить об этом его родным. "Главная цель - установление имени, родственников. Решать, где захоронить бойца, должны родственники, мы просто должны им в этом помочь", - пояснил руководитель регионального отделения.

Ранее в краевом управлении по информационной политике журналистам сообщили, что в 2020 году поисковикам удалось установить судьбу 883 солдат и офицеров из Ставропольского края, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Установлены имена еще 354 бойцов, которые погибли в этот период на территории Ставрополья. Работу по восстановлению судьбы солдат и офицеров в Ставропольском крае ведет региональное отделение "Поискового движения России".