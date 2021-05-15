Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,05

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился на 0,03, до 1,05, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель превышает единицу в половине из 10 регионов страны с наибольшим количеством инфицированных. В Москве, где число заразившихся второй день превышает 3 тыс., он поднялся до 1,12 (максимум с 11 мая), в Подмосковье коэффициент составляет 1,01, в Санкт-Петербурге - 1,02, в Нижегородской и Самарской областях - 1,05.

В Иркутской области он держится на отметке 0,99, в Ростовской и Свердловской областях поднялся до 0,98, а в Воронежской - до 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.