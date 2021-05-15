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Правительство дополнительно выделит регионам более 138 млн рублей на очистку водоемов

Средства поступят в семь регионов: Татарстан, Удмуртию, Калининградскую, Московскую, Новосибирскую, Тверскую и Тульскую области

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 138,7 млн рублей будет дополнительно направлено в ряд регионов на улучшение экологического состояния озер и рек. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Цель проекта - к 2024 году очистить крупнейшие реки и озера, освободить от мусора их берега, создать комфортные условия для проживания граждан и улучшить экологическую обстановку в целом.

Уточняется, что указанные средства поступят в семь регионов: Татарстан, Удмуртию, Калининградскую, Московскую, Новосибирскую, Тверскую и Тульскую области. Мероприятия проекта распространяются, в том числе, на Байкал, Волгу, Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печору, Телецкое, Ладожское и Онежское озера и впадающие в них водоемы.

Выступая с отчетом о деятельности правительства в 2020 году в Госдуме в среду, Мишустин заявил, что правительство подготовит законопроект, который обяжет собственников предприятий нести ответственность за ликвидацию вреда, причиненного экологии.

"По поручению президента мы подготовим и направим на ваше рассмотрение законопроект, который обяжет собственников отвечать за ликвидацию причиненного вреда (экологии - прим. ТАСС). И финансово - тоже. Бизнес должен работать по принципу "убери за собой", - отметил он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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