На юге России высадили почти 3 млн деревьев в рамках акции "Сад памяти"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая. /ТАСС/. Участники международной акции "Сад памяти", которая в этом году посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны, высадили в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов почти 3 млн деревьев. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе департамента лесного хозяйства по ЮФО.

Международная акция "Сад памяти" проходит с 18 марта по 22 июня в регионах России и за рубежом. Организаторы планируют посадить 27 млн деревьев в память о жертвах Великой Отечественной войны.

"В рамках акции "Сад памяти" на территории Южного федерального округа высажено около 2,2 млн саженцев различных пород [деревьев], а на территории Северо-Кавказского федерального округа - более 750 тыс. саженцев. Наибольшее количество деревьев высажено в Республиках Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском крае, а также в Ростовской и Волгоградской областях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь высадки деревьев на территории двух федеральных округов составила 1 432 га. В пресс-службе отметили, что с учетом погодных условий во всех регионах юга России основная часть посадки деревьев в рамках акции "Сад памяти" завершена.

От Севастополя до Мамаева Кургана

В 2020 году акция стартовала в городе-герое Севастополе. Аллеи с саженцами появились сразу в нескольких местах: в селе Терновка, на Сапун-горе и в парке Победы. Последнюю посвятили памяти народного артиста СССР Василия Ланового - именно он закладывал первый "Сад памяти" в Севастополе в 2020 году. Одновременно акция стартовала в городе воинской славы Калач-на-Дону в Волгоградской области. В Краснодарском крае основные мероприятия прошли в городе-герое Новороссийске. Там высадку деревьев посвятили Герою Советского Союза Унану Аветисяну.

В Калмыкии, основная часть которой представляет собой степь и полупустыню, высадили более 1,1 млн деревьев. В ходе акции здесь высажены вязы, акации, дубы и крымские сосны.

Особое место для высадки "Сада памяти" выбрали организаторы акции в Крыму. Здесь 6 мая высадка прошла на территории Бахчисарайского лесничества, вблизи водохранилища Эгиз-Оба, где в годы Великой Отечественной войны находился концлагерь для советских военнопленных "Толле". Участники посадили здесь около 100 саженцев кипариса вечнозеленого, лавровишни, можжевельника казацкого.

Одно из главных мероприятий, прошедших в рамках акции "Сад памяти" в Волгоградской области, состоялось на главной высоте России - у подножия Мамаева Кургана. Всего в регионе высадили более 600 тыс. деревьев различных пород.

В Ингушетии место для мемориального насаждения выбрали в Малгобекском районе. Здесь в 1942 году проходила линия обороны советских войск, которые не позволили гитлеровским войскам прорваться в нефтяные районы Кавказа. В Чечне также почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны уроженцев республики. В регионе высадили свыше 75 тыс. саженцев деревьев.

В Северной Осетии-Алании посадили 45,5 тыс. саженцев. Именно столько жителей республики не вернулись с полей сражений в годы войны.

Международная акция "Сад памяти" организована всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы. К ней подключились и представители других стран.

В 2020 году акция "Сад памяти" была приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В первый год проведения более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России, а также еще из более чем 50 стран стали участниками этой инициативы.