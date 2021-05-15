Число заразившихся коронавирусом жителей Псковской области за месяц снизилось на 20%

ПСКОВ, 15 мая. /ТАСС/. Число жителей Псковской области, которая входит в пятерку регионов с самой высокой динамикой распространения коронавируса, заразившихся этим вирусом за последний месяц, сократилось на 20%. В связи с этим власти региона введут послабления в ограничениях - разрешат проводить выпускные в школах с участием родителей, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям.

"В апреле число заболевших снизилось почти на 20% по сравнению с мартом. Система здравоохранения с такой динамикой распространения справляется. Доля свободного коечного ковидного фонда составляет более 30%. <...> Мы планируем разрешить проведение выпускных с участием родителей, но при строгом соблюдении всех требований, которые определит Роспотребнадзор. В целом эпидситуация стабильная, контролируемая", - сказал Ведерников.

По его оценке, вакцинация в регионе идет "хорошими темпами". "За последние две недели еще 5 тыс. человек получили первый компонент прививки, это 10% от числа привитых в нашей области", - уточнил губернатор.

По данным властей, количество школьников в Псковской области, переведенных из-за распространения этой инфекции на дистанционное обучение, уменьшилось за месяц боле чем в пять раз. На данный момент дома обучаются 70 учеников.

Выпускные в школах и садиках

В субботу власти региона провели специальное совещание, посвященное формату проведения выпускных в школах и детских садах. На эти мероприятия чиновники разрешили допускать родителей, у которых на руках должен быть отрицательный тест на коронавирус. "В детских садах будут организованы погрупповые мероприятия, в общеобразовательных учреждениях - по параллелям. Допуск на праздник для родителей может быть открыт только после получения отрицательного теста на коронавирус (с давностью не более трех дней). Участники совещания поддержали и возможность присутствия на мероприятиях оператора, фотографа или аниматора, но для них требования будут более серьезные", - сообщила в субботу пресс-служба администрации Псковской области по итогам совещания, которое провел губернатор Михаил Ведерников.

Коме того, власти региона в субботу объявили, что проведение шествия выпускников по центральным улицам города в этом году нецелесообразно. "Кроме того, на выпускных должен быть исключен и любой совместный прием пищи. Не должны быть забыты в образовательных учреждениях и действующие в настоящее время санитарные ограничения. Аналогичным образом планируется организовать выпускные мероприятия для средних и высших профессиональных образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 37 096, 30 086 человек выздоровели, 368 пациентов умерли. На данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует также запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50-процентной наполняемости залов. Карантин по коронавирусу власти региона продлили до конца мая.