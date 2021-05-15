Учащимся казанской школы №175 могут предоставить возможность завершить учебу досрочно

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Власти Казани могут предоставить возможность завершить учебный процесс досрочно ученикам школы №175, где во вторник произошла стрельба, в таком случае итоговые оценки будут выставлены по текущей успеваемости, сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"По итогам встреч [с родителями учеников школы №175] рассматривают следующие варианты учебы: 9 и 11 классы, как предлагалось чуть раньше, продолжат учебу в школе №174 с учетом будущих экзаменов. А остальные классы перейдут на дистант (дистанционное обучение - прим. ТАСС). Родителям учеников остальных классов могут предложить несколько путей на выбор: к примеру, если родитель считает, что для ребенка лучше завершить учебный процесс, такая возможность будет предоставлена", - говорится в сообщении мэрии.

Для досрочного завершения учебы родителям нужно написать заявление, а итоговые оценки будут выставлены по текущим.

Ранее сообщалось, что ученики школы №175, исключая 9 и 11 классы, будут учиться в очном формате в отдельных классах в соседней школе №174. При этом школьникам предлагалась возможность закончить год дистанционно.