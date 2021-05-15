Власти Якутии приостановили работу детских игровых центров из-за сложной эпидситуации

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Детские развлекательные центры в Якутии приостановили работу из-за сложной эпидемической ситуации в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба республиканского правительства.

"В связи с ростом заболеваемости среди детей, несоблюдением детьми социального дистанцирования, для минимизации случаев контактирования детей деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров приостановлена до 31 мая 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Также власти региона обязали глав городских и сельских поселений вести учет прибывших детей и обеспечивать профилактическое медицинское наблюдение за ними в течение двух недель со дня прибытия.

Кроме того, до 31 мая 2021 года включительно в заведениях общественного питания в Якутии запрещены дискотеки, проведение других развлекательных мероприятий, в том числе выступление артистов, проведение концертов, предоставление услуг караоке, курение кальяна. "При этом на предприятиях общественного питания сохраняются все ранее введенные ограничительные меры по расстановке столов, требования по соблюдению дезинфекции", - добавили в пресс-службе.

На территории региона сохраняется масочный режим.

Пятнадцатого мая в Якутии выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 64 - в Якутске. Вакцинированы в регионе более 94 тыс. человек.