Эксперт считает, что в России сложился значительный дефицит психотерапевтов и психиатров

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Коэффициент совместительства врачей-психиатров и психотерапевтов свидетельствует о значительном кадровом дефиците в стране, заявил в субботу главный внештатный психиатр Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Зураб Кекелидзе.

"Самое главное - коэффициент совместительства: врачей-психиатров - 1,4, врачей - психотерапевтов - 1,6 в 2020 году, это указывает на значительный кадровый дефицит", - сказал он на XVII съезде психиатров России.

В презентации также отмечается, что обеспеченность населения врачами-психиатрами по данным за прошлый год составляет 0,86 на 10 тыс. человек населения, психотерапевтами - 0,09, медицинскими психологами, занятыми в психиатрической службе - 0,28, специалистами по социальной работе - 0,06 соответственно.