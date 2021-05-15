Число вспышек коронавируса в Псковской области за неделю сократилось втрое

ПСКОВ, 15 мая. /ТАСС/. Число вспышек коронавируса в Псковской области, которая входит в пятерку регионов с самой высокой динамикой распространения этой инфекции, за неделю сократилось втрое, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона. Сейчас в области остался активным один очаг - в Псковском государственном университете.

"Очаг в Новоржевской школе снят с контроля Роспотребнадзора. Всего в Псковской области остается один очаг [коронавирусной инфекции]", - отмечается в сообщении пресс-службы в ее официальном аккаунте в Telegram. В начале этой недели псковские чиновники сообщали о трех активных очагах этой инфекции.

На данный момент активным остается крупный очаг заражения коронавируса - в ведущем вузе области, Псковском государственном университете (ПсковГУ), где ковид выявлен у группы студентов из Индии. В общей с таким диагнозом выявлены 42 студента из этой страны.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 37 096, 30 086 человек выздоровели, 368 пациентов умерли. На данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует также запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50-процентной наполняемости залов. Карантин по коронавирусу власти региона продлили до конца мая.