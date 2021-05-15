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Стрельба в школе в Казани

Власти Казани отметили рост случаев дистанционного мошенничества после трагедии в школе

Мошенники под видом сотрудников официальных ведомств начали звонить жителям города, чтобы получить их персональные данные

ТАСС, 15 мая. Власти Казани предупредили жителей о росте случаев дистанционного мошенничества из-за происшествия в школе № 175 и попросили казанцев не сообщать личные данные неизвестным лицам. Соответствующее предупреждение размещено в субботу в официальном Telegram-канале администрации Казани.

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"В связи с трагедией в гимназии № 175 в Казани участились случаи дистанционного мошенничества. Мошенники под видом сотрудников официальных ведомств начали звонить жителям города, в том числе учителям и родственникам пострадавших при стрельбе в казанской гимназии, чтобы получить их персональные данные", - говорится в сообщении.

Сейчас в нескольких казанских школах эвакуировали сотрудников и учеников из-за сообщений о минировании. По данным мэрии Казани, в трех учреждениях проверка уже проведена, взрывных устройств не обнаружено.

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