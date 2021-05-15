Посол России вручил австрийке орден Мужества, которым Путин наградил посмертно ее мать

ВЕНА, 15 мая. /ТАСС/. Орден Мужества, которым президент России Владимир Путин наградил посмертно жительницу Австрии Марию Лангталер, был передан ее дочери Анне Хакль. Их семья в 1945 году укрыла от нацистов двоих советских военнопленных, которые сбежали из концлагеря Маутхаузен.

Церемония с участием посла России в Австрии Дмитрия Любинского состоялась в субботу на территории мемориального комплекса бывшего концлагеря Маутхаузен. "В дни празднования 76-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен торжественно вручили Анне Хакль, дочери Марии Лангталер, Орден Мужества", - сообщил посол в Facebook.

Любинский отметил, что подвиг Марии Лангталер и ее семьи стал примером истинного мужества и готовности к самопожертвованию, одним из символов крепких и искренних отношений между народами России и Австрии.

Восстание и побег более 400 советских военнопленных из Маутхаузена состоялись в феврале 1945 года. Нацисты для их поимки провели облаву, в которой участвовали отряды СС, народного ополчения и местное население. Почти все беглецы были пойманы и зверски убиты. Спастись удалось только девяти узникам.

Семья Лангталер одной из немногих проявила мужество и спрятала у себя двоих сбежавших советских офицеров - Михаила Рыбчинского и Николая Цемкало. Оба красноармейца укрывались у Лангталеров до конца войны, пока округ Мюльфиртель близ лагеря Маутхаузен не был освобожден от нацистов.

29 марта Путин наградил орденом Мужества посмертно австрийку Марию Лангталер, спасшую советских пленных в 1945 году. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовых актов. В 2020 году сама Анна Хакль была награждена знаком Россотрудничества "За дружбу и сотрудничество" в качестве участницы спасения двоих красноармейцев.