МЧС предупредило жителей КБР о ливнях, граде и сильном ветре

НАЛЬЧИК, 15 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии (КБР) распространило экстренное предупреждение о надвигающихся на регион ливнях, граде и шквалистом усилении ветра. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ведомства.

"По представленным Главным управлением "Кабардино-Балкарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" данным, в период с 16:00-17:00 и до конца суток 15 мая, с сохранением до конца суток 16 мая местами по территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.