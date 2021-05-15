В Дагестане нуждающимся семьям раздали более 150 тонн продуктов

МАХАЧКАЛА, 15 мая. /ТАСС/. Более 150 тонн продуктов питания раздал нуждающимся жителям Дагестана в месяц Рамадан один из крупных благотворительных фондов региона - "Инсан". Продуктовую помощь получили свыше 6 тыс. семей из разных районов республики, сообщил ТАСС в субботу руководитель фонда Расул Ахмедов.

"В этом году в священный месяц Рамадан остронуждающимся жителям Дагестана нам удалось раздать более 150 тонн продуктов питания. Помощь получили свыше 6 тыс. семей", - сказал собеседник агентства.

"В течение всего месяца в наших акциях вместе с нами принимали участие общественные деятели, депутаты, олимпийские чемпионы и многие другие. За это всем хотим сказать спасибо", - добавил он.