Путин обратился к участникам фестиваля по развитию студенческого творчества

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", проходящего в Нижнем Новгороде. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваш многогранный, востребованный проект на протяжении долгого времени объединяет своими важными целями представителей молодого поколения из разных регионов страны, способствует реализации их талантов и возможностей, дружескому общению. Богатая программа фестиваля помогает юношам и девушкам приобрести практический опыт в творчестве и других сферах деятельности, знакомит их с лучшими традициями отечественного искусства", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что проведение фестиваля станет одним из ярких моментов празднования 800-летия Нижнего Новгорода, который сегодня динамично развивается. Он также пожелал участникам фестиваля с пользой провести дни на мероприятии и обрести новых друзей.