В Нижнем Новгороде открыли "Российскую студенческую весну" выступлением певцов и танцоров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая. /ТАСС/. Красочным шоу с выступлением танцоров, российского музыканта и композитора Антона Беляева, а также студенческого хора Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) в субботу открылся 29-й всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".

"Каждый человек - это талантливая личность, и такие площадки дают возможность реализоваться, а Россия, как мы знаем, страна возможностей, поэтому сегодня здесь представители более 40 регионов, несколько тысяч студентов. Поскольку за ними будущее, очень важно, чтобы они общались, обменивались идеями и могли реализовать себя. Конечно, мы первостепенное внимание уделяем таким большим форумам, и очень хорошо, что в этом году это не просто форум, а он проходит в самобытном волжском городе, который празднует многовековой юбилей", - сказал на открытии министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

К написанию музыки для церемонии открытия привлекли российского музыканта и композитора Антона Беляева, который был участником отборочного этапа музыкального конкурса "Евровидение-2021". Он исполнил авторские композиции с оркестром, а также со студенческим хором ННГУ.

Само шоу состояло из шести основных эпизодов. Среди них был представлен тематический блок об истории Нижнего Новгорода от древности до современности. На большом экране показали фрагменты летописи, рисунков Нижегородского кремля, Нижегородской ярмарки, судоходных путей. Главный образ и архетип этой части - вода.

На церемонии выступила фолкпевица Таисия Краснопевцева, певица Виктория Жук исполнила композицию под аккомпанемент оркестра Нижегородской консерватории и академического хора ННГУ.

После того, как команды выстроились внутри чаши стадиона, на экране появилась большая проекция флага России, после чего прозвучал гимн страны в исполнении хора.

"Наша команда сделала все, чтобы можно было гордиться тем, как Нижний Новгород принимает "Студенческую весну". Быть хозяевами - это огромная ответственность. Это касается не только ваших выступлений, но и того, как вы примете гостей в юбилейный для Нижнего Новгорода год" - обратился к участникам губернатор Глеб Никитин.

После этого глава региона и министр науки и высшего образования России открыли фестиваль.

Фестивальный городок

В субботу в Нижнем Новгороде также открылся фестивальный городок. На его территории располагаются интерактивные и лаундж-зоны: зона VR, стена для граффити, интерактивная зона "Год науки и технологий", стрит-маркет с локальными брендами, павильон "Нижний800", арт-объекты, фотозоны, зона "Urban", несколько спортивных зон и зон отдыха. Параллельно с работой площадок будет действовать онлайн-студия, гостями которой станут эксперты, приглашенные звезды и участники "Российской студенческой весны".

О фестивале

Ранее генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров сообщил, что студенты из 75 регионов РФ вышли в заключительный этап фестиваля, который завершится 20 мая. Фестиваль проходит по 10 направлениям, в которых появилось 10 новых номинаций, в том числе "Стрит-арт". Участники мероприятия представят на суд жюри более 1,1 тыс. номеров. Локациями для проведения конкурсов выбраны значимые места города.

Фестиваль Российского союза молодежи реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Мероприятие является проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". Организаторами фестиваля в текущем году выступают Министерство науки и высшего образования РФ, правительство Нижегородской области, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Российский союз молодежи.