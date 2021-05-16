В Китае сделали 393 млн прививок от COVID-19

ПЕКИН, 16 мая. /ТАСС/. Китайские власти ускорили процесс вакцинации населения от коронавируса нового типа на фоне новой вспышки эпидемии в восточной и северо-восточной частях страны; в стране сделано уже почти 393 млн прививок. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, только за последние сутки в Китае сделано более 12 млн прививок. Ровно месяц назад данный показатель был в три раза ниже и составлял около 4 млн инъекций.

В пятницу органы эпидемиологического контроля КНР впервые за последние три недели выявили несколько местных случаев заражения коронавирусом. Заболевшие были обнаружены в восточной провинции Аньхой и в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. В связи с угрозой возникновения новой волны инфекции в 13 жилых зонах страны повышен уровень противодействия пандемии.

Как сообщила газета "Хуаньцю шибао" известие о новой вспышке заражений "побудило многих граждан незамедлительно отправиться в пункты вакцинации".

Всеобщая кампания по обеспечению населения вакцинами от коронавируса была запущена в Китае в декабре прошлого года и постоянно набирает обороты. К апрелю власти распределили среди жителей более 126 млн доз прививок, а к 1 мая - свыше 270 млн. КНР создала уже пять вакцин от коронавируса, готовых к реализации на рынке: три инактивированных, аденовирусную и рекомбинантную белковую. Параллельно национальные фармацевтические кампании проводят клинические испытания с новыми препаратами.

По мнению ведущего эпидемиолога Китая Чжун Наньшаня, к июню правительство сможет привить около 40% жителей страны, то есть примерно 560 млн из свыше 1,4 млрд человек.