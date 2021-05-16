В вологодском селе Косково начали ремонт стен храма с уникальной росписью

ВОЛОГДА, 16 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Вологодские каменщики приступили к вычинке кирпичной кладки стен уникального Георгиевского храма в селе Косково в Вологодской области, где сохранилась единственная в России настенная живопись мастера Пантелеймона Кострова. Ремонт стен необходим для сохранения исторического облика храма и последующей реставрации росписей, рассказала ТАСС координатор проекта Елена Вербицкая.

Двухэтажный каменный храм 1910 года постройки уникален тем, что живописец из Великого Устюга Костров копировал многие композиции Васнецова, Айвазовского, Маковского, Гуна и других художников. Кроме того, он копировал несколько других работ, которые были утрачены в советское время. Например, в Косково сохранилась копия росписи Николая Кошелева из Храма Христа Спасителя, который был взорван. Их ценность подтвердил ряд российских экспертов.

"Вычинка кирпичной кладки необходима, это противоаварийные работы. По стенам храма идут глубокие трещины, большие площади поражены грибком и плесенью. Если не отремонтируем стены, пострадает и само здание, и его прекрасные росписи", - рассказала Вербицкая.

Все применяемые материалы, инструменты и технологии согласовываются с архитектором-реставратором, профессором Вологодского университета Ириной Белоярской и другими экспертами. Восстанавливают храм по старинным технологиям, опираясь на опыт реставрации других исторических объектов в регионе, к примеру, зданий Вологодского кремля.

Проблемы сохранения живописи

Благодаря поддержке президентского гранта прошлым летом было выполнено профессиональное исследование сохранности росписей Георгиевского храма, которое провели специалисты Санкт-Петербургской академии имени А. Л. Штиглица, одного из наиболее известных художественных вузов России.

Используя технологии специальной инфракрасной фотосъемки, реставраторы выяснили: почти все, что было замазано в советское время масляной краской и считалось безвозвратно потерянным, сохранилось. Проблема в том, что трещины на стенах приводят к разрушению штукатурного слоя, на котором держатся росписи.

На основании проведенных исследований также сделана важная работа - выбрана методика реставрации живописи, которую подготовил доцент кафедры живописи и реставрации академии им. Штиглица Михаил Рогозный. Эксперты выяснили, с какими материалами работал иконописец Костров. В лабораториях Петербурга сделали анализ красок, определили их состав, а также способы нанесения и закрепления.

По мнению Рогозного, "высокохудожественная роспись Георгиевского храма находится в крайне аварийном состоянии". "Штукатурное основание, грунт и красочный слой в местах бывших протечек требуют срочной консервации. Для сохранения всего комплекса росписей необходимы срочные работы по консервации аварийных участков живописи в алтарной части, фрагмента западной стены трапезной, четверика. Промедление грозит полным исчезновением больших живописных участков, что приведет к разрушению целостного художественного ансамбля храма", - отметил он.

Возродить село

Жители Косково восстанавливают храм уже несколько лет. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов и благотворителей летом 2020 года начали ремонт фундамента, вставили более 30 новых окон и две двери ручной работы. Сейчас меняют окна на новые - со специальной вентиляцией - в барабане храма. Отремонтировали четыре малых купола и к предстоящему Дню Святой Троицы планируют установить на них кресты. Затем мастера приступят к ремонту большого свода четверика.

Летом, помимо вычинки кирпичной кладки, продолжат ремонт фундамента, чтобы замкнуть его по всему периметру. В конце июня ждут московских волонтеров из добровольческого объединения молодежи "Реставросъ", которые сами вызвались помочь. Жители села очень надеются на внимание и поддержку со стороны региональных властей, а также Вологодской митрополии. Селу нужен свой постоянный батюшка.

"Очень важно сберечь народную культуру Русского Севера, возродить село, дать людям работу. Храм в Косково - это одна из жемчужин края, его святыня, которая нуждается в бережном отношении. Развитие сельского туризма - одно из важнейших направлений современной экономики. Нужны инвесторы и средства, ведь если все сделать хорошо, то люди обязательно поедут в глубинку посмотреть этот храм и музей. Уже сейчас к нам приезжают из Архангельской области, Петербурга, Москвы, отовсюду, благо, что дорога в Косково отремонтирована", - рассказала Вербицкая.