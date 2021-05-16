В Минобрнауки сообщили, что программа по наставничеству "Сириус" расширится вдвое

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая. /ТАСС/. Программу наставничества "Сириус" планируют расширить вдове, ее участниками в следующем учебном году станут около 1 тыс. человек, сообщил в воскресенье на форуме "Молодежь и наука" заместитель директора департамента государственной молодежной политики Минобрнауки России Александр Ведехин.

"Первая программа, которая реализуется впервые, сейчас заканчивается первый пилотный год - эту программу мы кратко называем "Сириус". В рамках этой программы студенты вузов получили возможность получать ежемесячно зарплату за свою проектную работу с талантливыми школьниками, выпускниками программы "Сириус" в регионах. В этом году около 500 человек в этой программе поучаствовали. В следующем году мы ожидаем участие около 1 тыс. человек", - сказал Ведехин.

Он отметил, что программа необходима в том числе для выстраивания связей между школьниками и студентами. "Вот здесь мы выстраиваем мостик между школьниками и студентами, причем через тему наставничества. Дальше - абитуриенты стали студентами. Началась университетская жизнь, студенческие научные общества", - добавил Ведехин.

Ранее совместно с образовательным центром "Сириус" Минобрнауки России была создана новая программа наставничества, по итогам которой лучшие студенты получают работу и могут помогать одаренным детям из региональных филиалов "Сириуса" в реализации различных исследовательских проектов.

Форум "Молодежь и наука" проходит с 15 по 17 мая в Нижнем Новгороде и является одним из центральных событий Года науки и технологий в России. Мероприятие проходит совместно с XXIX фестивалем "Российская студенческая весна".