МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXIX Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа". Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Ваш форум ежегодно собирает в Москве представителей органов власти, институтов гражданского общества, служителей Русской православной церкви, иных традиционных религий России. В центре ваших дискуссий - наиболее значимые гуманитарные, социальные проблемы, актуальные вопросы в сфере воспитания и просветительства. И конечно, неизменное внимание вы уделяете сбережению, изучению исторического наследия, которое является надежной духовной опорой нашего многонационального народа", - говорится в телеграмме.

Путин отметил символичность того, что нынешние чтения посвящены князю Александру Невскому, одному из самых выдающихся исторических деятелей России, 800-летие которого отмечается в этом году. По словам президента, Невский был настоящим патриотом, чье мужество и сыновняя любовь к Отечеству определили судьбу Древней Руси и дальнейшее становление российской государственности.

Президент также выразил уверенность в необходимости укрепления связи времен и бережного отношения к подвигам национальных героев. "На это должны быть направлены усилия государства, системы образования и просвещения, религиозных и общественных организаций, средств массовой информации", - добавил Путин.

Заключительный этап XXIX Международных образовательных чтений проходит в Москве с 16 по 19 мая 2021 года под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году они посвящены празднованию 800-летия со дня рождения князя Александр Невского. Региональный этап чтений проходил с сентября 2020 года по январь 2021 года в 184 епархиях РПЦ.