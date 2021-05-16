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Пандемия COVID-19

В Эстонии от коронавируса привили более трети взрослого населения

Прививку от коронавируса получили 400 382 человека, при этом курс вакцинации завершили 179 002 из них, сообщил департамент здоровья республики

ТАЛЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Прививку от коронавируса в Эстонии получили более 400 тыс. человек, что составляет 37% совершеннолетнего населения страны. Об этом в воскресенье сообщил департамент здоровья республики.

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По его информации, в Эстонии прививку от коронавируса получили 400 382 человека, при этом курс вакцинации завершили 179 002 из них. В общей сложности в республике привиты 37% совершеннолетних и 65% людей старше 70 лет, указано в сообщении.

С 3 мая правительство Эстонии возобновило очное обучение для учеников младших и выпускных классов, а также разрешило посещать музеи и выставки. Заведения общепита с этого дня обслуживают клиентов на открытых террасах, при этом за столиком могут находиться не более 10 человек.

Общее число инфицированных коронавирусом в Эстонии достигло 127 053, с начала эпидемии умерли 1 222 человека.

Теги
ЭстонияПандемия COVID-19
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