В Эстонии от коронавируса привили более трети взрослого населения

ТАЛЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Прививку от коронавируса в Эстонии получили более 400 тыс. человек, что составляет 37% совершеннолетнего населения страны. Об этом в воскресенье сообщил департамент здоровья республики.

По его информации, в Эстонии прививку от коронавируса получили 400 382 человека, при этом курс вакцинации завершили 179 002 из них. В общей сложности в республике привиты 37% совершеннолетних и 65% людей старше 70 лет, указано в сообщении.

С 3 мая правительство Эстонии возобновило очное обучение для учеников младших и выпускных классов, а также разрешило посещать музеи и выставки. Заведения общепита с этого дня обслуживают клиентов на открытых террасах, при этом за столиком могут находиться не более 10 человек.

Общее число инфицированных коронавирусом в Эстонии достигло 127 053, с начала эпидемии умерли 1 222 человека.