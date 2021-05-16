В Балахне Нижегородской области откроют специализированный учебный научный центр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая. /ТАСС/. Специализированный учебный научный центр (СУНЦ) по IТ-направлению, а также биологии и химии появится к 1 сентября в городе Балахне Нижегородской области. Задачей центра станет подготовка школьников к научной деятельности, сообщила в воскресенье ТАСС в кулуарах форума "Молодежь и наука" министр образования региона Ольга Петрова.

"Специализированный учебный научный центр был инициирован нашим министерством науки и высшего образования. Мы создаем его на базе Балахны, это не случайно. Мы хотим усилить регион, потому что в городе у нас есть и сильные лицеи - базовые школы РАН, и центр одаренных детей, который имеет большое количество обучающихся. Запуск [центра] у нас [состоится] 1 сентября", - сказала Петрова.

По ее словам, в проекте будут участвовать также местные предприятия, заинтересованные в получении кадров в будущем. С нового учебного года центр будут посещать ученики 10-11-х классов. "Основная цель, чтобы 70% выпускников пошли обучаться в вуз, должно быть также большое количество олимпиадников. В целом стоимость [проекта составляет] 534 млн, есть доля внебюджетного софинансирования. Предприятия тем самым показывают, что они заинтересованы в проекте", - добавила Петрова.

Балахна находится примерно в 40 км от Нижнего Новгорода, в городе проживают около 50 тыс. человек.