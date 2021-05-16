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Онколог заявил, что вероятность заболеть раком у пожилых растет на 10% каждые пять лет

Однако новые развивающиеся методы лечения и диагностики рака дают хорошие результаты, добавил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Вероятность развития онкологических заболеваний у людей пожилого возраста увеличивается на 10% каждые пять лет. Об этом сообщил в воскресенье главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в интервью телеканалу "Россия-1".

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"Вероятность пациентов более старшего возраста заболеть раком увеличивается каждые пять лет примерно на 10%", - сказал он.

При этом ученый отметил, что новые развивающиеся методы лечения и диагностики рака дают хорошие результаты.

Ранее Каприн предупреждал, что россияне могут столкнуться с запущенными случаями онкологических заболеваний через три-четыре года, если уровень диспансеризации в РФ продолжит снижаться.

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