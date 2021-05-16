Грозы, усиление ветра и аномальная жара ожидаются в регионах ЦФО до 18 мая

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Грозы, усиление ветра до 20 м/с и жаркая погода, превышающая климатическую норму, ожидаются в регионах Центрального федерального округа до 18 мая.

"По 18 мая местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. Такие резкие температурные скачки значительно увеличивают риски лесных и ландшафтных пожаров", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

В Тульской, Курской и Рязанской областях, по данным региональных главков МЧС, температура также поднимется до плюс 32-33 градусов. В Костромской, Ивановской, Ярославской областях, где накануне из-за непогоды зафиксированы отключения электроснабжения, повреждение кровель зданий, синоптики прогнозируют плюс 27-29 градусов, усиление ветра до 20 м/с.

Как отметили в пресс-службе правительства Ярославской области, "специалисты фонда капремонта с 17 мая будут оказывать помощь по ремонту поврежденных крыш на трех многоквартирных домах в Любиме". "Владельцы пострадавших частных домов получат частичные компенсации на восстановление крыш", - добавили в пресс-службе. В Костромской области дизельгенераторы направили для подачи электричества в учреждения с круглосуточным пребыванием людей, в районах приступили к ремонту кровель социальных учреждений, пострадавших от ураганного ветра.

Кратковременные дожди, грозы ожидаются с 17 мая в Смоленской, Владимирской, Белгородской, Тверской областях. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, ночью ожидается до плюс 10 градусов.