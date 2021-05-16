За несогласованную акцию у здания МГУ задержали 11 человек

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве у здания МГУ 11 участников несогласованной акции против закона о просветительской деятельности. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"В отдел полиции по обслуживанию МГУ было доставлено 11 человек за участие в этой акции. На момент нашего ухода там оставались шесть человек. Как мне рассказали полицейские, никого из задержанных на ночь не оставят, всех отпустят домой", - сказал правозащитник. По его словам, в отношении всех задержанных будут составлены протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"На действия сотрудников отдела полиции наблюдателям никто жалоб не высказывал. По словам полицейских, которые никто не опроверг, адвокаты были допущены к доставленным беспрепятственно", - сказал Мельников.

В воскресение депутат КПРФ Павел Тарасов устроил встречу с избирателями у здания МГУ, в ходе которой обсуждались законопроекта о просветительской деятельности.