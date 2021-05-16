В Коми заявили, что делают все возможное для минимизации вреда от разлива нефтепродуктов

ТАСС, 16 мая. Сделать предварительную оценку ущерба от разлива нефтесодержащей жидкости, попавшей на почву и в реку Колву на территории Ненецкого автономного округа (НАО) и Республики Коми в результате аварии на нефтесборном коллекторе, пока невозможно. Вместе с тем, региональные власти делают все возможное для ликвидации разлива, сообщил в воскресенье ТАСС депутат Госсовета Республики Коми от партии "Зеленая альтернатива" Виктор Бетехтин.

"Власти Республики Коми стараются делать все возможное. <...> Предварительных оценок ущерба пока сказать невозможно. Как только подтвердится информация, какое количество нефти у нас вышло, тогда можно будет уже рассчитывать. Но первое - нам нужно все это остановить, как можно быстрей", -- сказал собеседник агентства.

На месте находятся представители республиканских властей и компании "Лукойл". По словам депутата, основная задача для всех сейчас -- минимизировать вред от разлива, после чего провести рекультивацию, а также не допустить того, чтобы пострадали люди.

Разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти обнаружилась 11 мая около 22:00 мск, в результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов. На поверхности реки Колвы в Коми была обнаружена радужная пленка. По последним данным, объем нефтесодержащей жидкости, попавшей в водоем и почву составил до 90 тонн. Власти Усинска в ночь на 12 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. Оперативные службы устраняют последствия разлива нефтепродуктов. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 246 УК ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").