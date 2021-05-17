В Великобритании откроются кинотеатры и музеи

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Одно из самых значительных за последние месяцы ослаблений коронавирусных ограничений произойдет в понедельник в Великобритании. С 17 мая откроются кинотеатры и музеи, пабы, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей не только на террасах, но и в помещениях. Послабления охватят все королевство за исключением Северной Ирландии, где снятие ограничений отсрочено на неделю.

Гостиницы начнут принимать постояльцев, а соскучившиеся по отпуску за рубежом британцы смогут отправиться за рубеж. Правда, список мест из так называемого зеленого списка, по возвращении из которых не требуется карантин, пока очень краток. В него вошли 13 государств и территорий, причем всего одна европейская страна - Португалия.

Помимо этого, начиная с сегодняшнего дня люди смогут официально ходить друг к другу в гости, свадьбы можно сыграть в помещениях, пригласив до 30 человек, а количество участников похорон вообще не ограничено.

Билеты раскуплены

Британцы с воодушевлением восприняли третий по счету этап послаблений. Билеты на выставки и в театры раскуплены на месяцы вперед. Так, билеты на постановки в лондонский театр "Глобус" доступны лишь на спектакли с середины следующего месяца. Похожая ситуация с галереями - попасть на выставку японской художницы Яёи Кусамы в современной галерее "Тейт" в ближайшие месяцы невозможно. Все билеты закончились за три дня, а следующая продажа запланирована лишь на сентябрь. До середины августа нет возможности побывать и на экспозиции работ художника Дэвида Хокни в Королевской академии художеств.

Активно распродаются билеты в кино. По информации газеты The Sunday Times, сеть кинотеатров Vue реализовала на эту неделю 70 тыс. билетов на сеансы в 88 залах по всей Великобритании - больше, чем за среднюю неделю до пандемии.

Откроются не все

Согласно действующим нормам, развлекательные заведения должны действовать при заполняемости не более 50%, но при любом раскладе пускать не более 1 тыс. зрителей. Так, вместимость шекспировского "Глобуса" уменьшена с 1,6 тыс. зрителей до 400. При этом если раньше 700 человек могли по традиции смотреть постановки стоя, но сейчас вместо этих стоячих мест установлены 65 кресел.

В таких условиях многие культурные площадки предпочли не открываться на нынешнем этапе, сочтя подобный шаг экономически нецелесообразным. Среди не открывшихся театров - "Палас", на сцене которого идет крайне популярный спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя" (Harry Potter and the Cursed Child), Театр Джиллиан Линн с новой "Золушкой" в постановке Эндрю Ллойда Вебера. Руководители этих, а также многих других площадок решили дождаться 21 июня, когда в стране планируется окончательно отменить все коронавирусные ограничения.

Индийский штамм на пути к свободе

Вместе с тем планы полноценного возвращения к обычной жизни в июне оказались под угрозой. Причиной стал индийский штамм коронавируса B.1.617.2. В Лондоне признают, что он распространяется с большей скоростью, чем британская разновидность. Как опасаются врачи, он может вызвать масштабную третью волну эпидемии в Великобритании. В королевстве уже обнаружено более 1,3 тыс. случаев инфицирования этим штаммом. За последнюю неделю их число выросло более чем в два раза.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что индийский коронавирус может "серьезно нарушить" планы властей по ослаблению карантина. Однако сегодняшнее частичное снятие ограничений отменять не стали.

Власти страны надеются вместо этого усилить темы вакцинации населения, охватив в день 1 млн человек. Всего в Великобритании более 69% взрослых (36,3 млн человек) получили хотя бы одну из двух инъекций вакцины от коронавируса, а более 37% (19,7 млн) были привиты дважды.