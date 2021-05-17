В Париже сделали самый большой в мире торт "Опера"

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Французские кондитеры сделали самый крупный в мире торт "Опера" - десерт с кофейным и шоколадным кремом. Видео с демонстрацией огромного лакомства опубликовала в воскресенье вечером газета Le Parisien.

На изготовление торта понадобилось "100 кг первичного материала", в том числе 1 тыс. яиц и 36 кг шоколада. На протяжении трех дней десятки кондитеров работали, не покладая рук, и 16 мая представили свое творение.

"Опера" длиной 30,73 м расположилась на столах на лестнице у дворца Гарнье, где и находится Парижская опера. Поскольку во Франции различные фестивали и выставки все еще под запретом из-за коронавирусных ограничений, любители сладкого должны были заранее записаться на дегустацию. В общей сложности 3 тыс. кусочков раздали пришедшим к ступеням оперы гостям, оставшиеся передали студенческим ассоциациям.

"Мы уже делали огромный "Тирамису" из 600 частей и у нас осталось прилично кофе. Мы задались вопросом, что бы такое сделать и остановились на "Опере", - рассказал Французский блогер и создатель путеводителя по недорогим заведениям Парижа Guide Ultime Виктор Абши.

В анонсе на странице Guide Ultime в Instagram было сказано, что на презентацию приглашены представители Книги рекордов Гиннесса, однако пока никаких заявлений от авторов всемирно известного сборника достижений не последовало. Организаторы же не сомневаются, что их "Опера" точно является самой большим тортом в мире.

Согласно гастрономическому справочнику Larousse gastronomique, каноничный вариант этого десерта представляет собой три миндальных бисквитных коржа, пропитанных кофейным сиропом, между которыми чередуется начинка из кофейного и шоколадного сливочного крема. Все это покрывается сверху шоколадной глазурью и украшается сусальным золотом.