Чешские рестораны возобновят обслуживание гостей на открытом воздухе

ПРАГА, 17 мая. /ТАСС/. Рестораны, кафе и бары в Чехии с понедельника после почти полугодового вынужденного перерыва из-за коронавируса возобновят обслуживание гостей на своих террасах. Администрация и обслуживающий персонал должны обеспечить максимальное соблюдение норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Контроль за этим будет осуществлять полиция.

У ресторанных столиков на террасах, согласно требованию властей, одновременно смогут сидеть не более 4 гостей. Исключение сделано для совместно проживающих членов одной семьи, на которых это правило не распространяется.

Необходимым условием для гостей ресторанов и кафе является наличие справки об отрицательном результате теста на коронавирус. Это не касается граждан, прошедших полный цикл вакцинации. Им будет достаточно предъявить обсуживающему персоналу, если это потребуется, документ о получении прививки. Доступ на террасы также возможен переболевшим ковидом.

Одновременно открываются школьные столовые, рестораны и буфеты в гостиницах, столовые в учреждениях и на предприятиях. Им строжайше запрещено обсуживать посторонних посетителей.

Время работы предприятий общественного питания власти ограничили с 06:00 до 21:59. Рестораны, кафе, бары и столовые должны выйти на режим работы до начала пандемии, как ожидается, в начале лета, если продолжит улучшаться эпидемиологическая ситуация в Чехии.

С понедельника в республике возобновятся также концерты и другие культурные мероприятий, проводимые под открытым небом. Число участников, которые должны соблюдать социальную дистанцию и защищать органы дыхания медицинскими респираторами, ограничено 700. Внутренние помещения театров, концертных комплексов и кинотеатров пока останутся закрытыми.

В Чехии, население которой составляют 10,702 млн жителей, за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 652 840, из них вылечились 1 592 263, умер 29 901 человек.